Tanti messaggi di stima sono pubblicati sul gruppo Facebook a sostegno del dottor Luca Nicoletti, ginecologo, all’epoca dei fatti dell’Asl 1 Imperiese, che giovedì è stato condannato in primo grado a 8 anni e 6 mesi di reclusione con l’accusa di violenza sessuale, con il tribunale di Imperia, che ha disposto anche una provvisionale di 60 mila euro per ciascuna delle cinque parti offese.

Il gruppo, nato poco tempo dopo l’arresto del medico ha 639 iscritti e molte delle pazienti, o ex pazienti, hanno anche postato le foto dei propri bambini, in segno di riconoscimento nei confronti del dottore.

“Non ci posso credere! Spero che gli avvocati possano difenderlo al meglio nei prossimi gradi perché davvero è difficile credere che sia colpevole!”. “Io sto con Luca Nicoletti! Forza dottore, siamo con lei…” sono alcuni dei messaggi apparsi su Facebook.