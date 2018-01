Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Domani, sabato 20 gennaio, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino parteciperanno al convegno “Valorizzazione delle nostre eccellenze Mare – Monti, sviluppo economico e turistico del nostro territorio”, in programma ad Arma di Taggia dalle 9.30 (Villa Boselli), organizzato da Confesercenti. L’assessore Scajola relazionerà sugli atti di semplificazione normativa nelle diverse materie dell’assessorato in un’ottica di facilitazione delle politiche di valorizzazione e di sviluppo delle eccellenze imperiesi.