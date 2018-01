C’è viva attesa, nei rinnovati locali del bar “Black & White” (bianco e nero) di via Dante 39 a Ventimiglia per l’arrivo dell’ex Campione di ciclismo Claudio Chiappucci previsto dopo le ore 18,30 di venerdì 19 gennaio, per un aperitivo.

Chiappucci, varesino classe 1963, è stato professionista dal 1989 al 1998, conquistando tre vittorie di tappa al Tour, una al Giro e una Milano-Sanremo. Indimenticabile la sua partecipazione alla Festa autunnale con premiazione degli atleti del gruppo sportivo Barale di Bordighera, con pranzo sociale a Vallebona il 10 novembre 1996, foto-ricordo e autografo nel quaderno (musica, sport e spettacolo) curato dal professore Eduardo Raneri. Per contatti e adesioni all’evento tel.+393278334474.

E.R.