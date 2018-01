Fabio Fognini, 30enne tennista armese, si è qualificato per il terzo turno degli “Australian Open” grazie al successo sul russo Evgeny Donskoy. Fabio dopo aver perso il primo set per 6-2, si è imposto nei tre successivi per 6-3, 6-4 6-1. Fognini ora affronterà il vincente del match tra il belga David Goffin e il francese Julien Benneteau.