La Sanremese rinforza il centrocampo con l’ingaggio del centrocampista classe 1999 Riccardo Rotulo dall’Akragas, formazione che milita nel Girone C della Serie C.

Nonostante la giovane età Rotulo ha già collezionato 14 presenze in due anni tra i professionisti con la maglia dei siciliani.

Il giocatore sarà domani a Sanremo per la firma. Riccardo Rotulo arriva alla Sanremese con la formula del prestito fino al 30 giugno 2018.