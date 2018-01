In occasione della Giornata della Memoria 2018, Enzo Iorio ha reso disponibile gratuitamente il suo libro “Goccia del Mare” per tutte le scuole della provincia di Imperia. Molte classi hanno già aderito all’iniziativa, proponendo agli alunni diverse attività collegate al racconto. Il testo, che offre molteplici chiavi di lettura ed è quindi adatto sia ai più piccoli che agli adolescenti, sarà disponibile in distribuzione gratuita per gli insegnanti che ne faranno richiesta fino al 27 gennaio attraverso il sito dell’autore: www.enzoiorio.org