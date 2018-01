Pierfrancesco Favino alla trasmissione “Non è un paese per giovani” su Radio2 ha parlato della sua imminente conduzione del Festival di Sanremo 2018 assieme a Michelle Hunziker e Claudio Baglioni. “Vai a Sanremo? Non sai che casino…” mi dicono gli amici. Sto tenendomi stretta la mia incoscienza. Sono felicissimo di andarci e questa è stata una delle ragioni della scelta. E’ un punto molto importante della mia vita: anch’io ho partecipato a gruppi di amici per seguire Sanremo, che è veramente rappresentativo dell’Italia. Mia figlia è orgogliosissima di questa cosa”.