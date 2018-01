Arriva finalmente in provincia di Imperia il film tanto atteso sulla comunità monastica del maestro zen Thich Nath Hanh, che pratica e insegna l’arte di meditazione buddhista nota con il nome di Mindfulness. Girato nel corso di tre anni, il documentario che sarà presentato nel prossimo week end al Cinema Cristallo racconta la vita di un monastero Zen del XXI secolo in cui degli occidentali dalle più diverse provenienze hanno deciso di ricominciare a vivere impostando la propria vita su valori nuovi. Il film offre un interessante momento di riflessione alla scoperta di un atteggiamento spirituale diverso da quello occidentale.

Le proiezioni di “Walk with me” saranno accompagnate da una breve presentazione e seguite, per chi lo vorrà, da un momento di dialogo.

Per i bambini arriva il Toro Ferdinand, portatore anche lui di un messaggio di non violenza. Adattamento di un classico per l’infanzia che subì un vero ostracismo nella Spagna del dittatore Franco, il film presenta un messaggio sempre attuale, almeno fino a quando si scambieranno le convenzioni sociali con l’ordine naturale delle cose…

Walk with me di Marc Francis e Max Pugh

giovedì 18 gennaio ore 21:00

venerdì 19 gennaio ore 21:00

sabato 20 gennaio ore 17:30

Walk with me

La Mindfulness arriva al grande pubblico.

Il passato non è più qui. Il futuro non è ancora qui. C’è solo il momento presente.

IN LINGUA INGLESE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO



Ferdinand di Carlos Saldanha

sabato 20 gennaio ore 21:00

domenica 21 gennaio ore 17:30

Ferdinand

Il toro Ferdinando ha l’aspetto del feroce toro da corrida ma ha un temperamento tutt’altro che irascibile, è un toro che, a differenza di tutti gli altri suoi amici, e a dispetto della sua stazza e della sua forza, non ha alcun interesse nel dimostrare di essere potente e feroce né di diventare un temuto toro da corrida che terrorizzi i toreri. Al contrario, aspira solo a una vita tranquilla.