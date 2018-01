Diano Marina è in lutto per la prematura scomparsa di Luana Arosio, mancata a soli 46 anni. I funerali di Luana, che lascia il marito Marco Garibaldi (proprietario un negozio di elettrodomestici in via Milano), le figlie Chiara e Giorgia e la mamma Maria Rita, saranno celebrati giovedì 18 gennaio, alle 15, nella chiesa di Diano Marina.