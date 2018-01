Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il Bvc Sanremo Sea si è imposto nell’anticipo della sesta giornata di ritorno sul parquet del Pietra Ligure. Il commento del coach Alessandro Deda commenta: “Numerose distrazioni difensive non ci hanno permesso di chiudere prima una partita ben giocata a livello collettivo. Le buone percentuali al tiro e le capacità tecniche di alcuni dei nostri ragazzi, ci hanno permesso di venir fuori da una situazione non semplice. Domenica giocheremo un difficile derby esterno con l’imbattuta capolista Imperia. Sarà durissima, ma cercheremo di fare bene”.

Campionato Under 18 – anticipo quinta giornata di ritorno Maremola – Bvc Sanremo Sea 71-78 (15-23, 26-19, 14-15, 16-21)

