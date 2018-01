Ventimiglia| Una piccola rivoluzione segnaletica in Via Cavour nella zona della chiesa di Sant’Agostino dove spariscono da un lato 6 posti moto e nascono un posto disabili e un carico e scarico mente nell’altra corsia, in direzione Francia, vengono recuperati otto posti moto proprio davanti all’ingresso della chiesa dove solitamente sostavano i mezzi delle persone partecipanti alle funzioni religiose quali funerali cresime e matrimoni.