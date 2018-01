Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Domenica 21 gennaio i matuziani giocheranno sul campo dei fiorentini dello Scandicci, penultimi in classifica. All'andata al "Comunale" si imposero per 1-0