In merito alle richieste pervenute in questi giorni relative ai valori dei dati delle analisi messe sul sito, informiamo riguardo alle procedure di autocontrollo effettuate bisettimanalmente alla Piscina Cascione.

La procedura che viene eseguita in piscina prevede un’analisi batteriologica con prelievi bimestrali ed esito mensile. Questo per consentire di intervenire su quei valori che risultano fuori soglia.

La variabilità dei valori dipende dalla frequentazione delle vasche ed, in particolare lo pseudomonas, dalla presenza di persone che hanno infezioni quali otite, congiuntivite …

Persone che raramente frequentano le vasche. Questo, oltre ai trattamenti, spiega la costante assenza dello pseudomonas dalla acque. L’ analisi delle acque fotografa la situazione al momento del prelievo dando una visione statica che viene resa dinamica con il successivo prelievo mensile.

Il quotidiano procedimento di sanificazione è strutturato per consentire che i valori tornino quotidianamente entro i livelli di soglia .Le analisi sui campioni mensili segnalano quando questo non avviene.

In quel caso si interviene con un trattamento mirato. Nel caso i prelievi e le analisi di novembre segnalano che lo pseudomonas è tornato a valore zero , e così il mese successivo , rendendo non necessari ulteriori provvedimenti.

In conclusione, la presenza dello pseudomonas è per un verso rara e per altro verso tempestivamente trattata, perciò potrete continuare a frequentare o accompagnare i vostri figli alla Cascione serenamente, dove avrete la possibilità di praticare lo sport considerato il più completo e meno dannoso per l’assenza di gravità.

Per ulteriori chiarimenti potrete contattare telefonicamente la Segreteria al numero 0183 650353, dalle 9.30 alle 17.

Luca Ramone

RARI NANTES IMPERIA