Gli Irriducibili Sanremo vogliono esprimere il loro cordoglio per la prematura scomparsa di Christian Dal Monte. “Foce”, così come lo chiamavano tutti, è stato un ultras matuziano molto attivo nella prima parte del decennio scorso. Era un vero e proprio leader nel periodo in cui in gradinata nord campeggiava lo striscione Kaos Sanremo. Sia in casa che in trasferta non mancava mai, sempre in prima linea a lanciare cori e a sostenere la squadra. E’ stato una personalità importante per la crescita della nuova generazione ultras di quegli anni. “Alla famiglia le nostre più sincere condoglianze” dicono gli Irriducibili.