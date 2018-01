Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Sanremo| Un operazione congiunta tra Polizia di Stato (Squadra Mobile) e Guardia di Finanza ha portato al sequestro di beni per circa 1.000.000 di euro della famiglia Rinaldi. Secondo le prime indiscrezioni all’origine dell’operazione ci sono delle indagini mirate a verificare il tenore di vita dei componenti della famiglia, che già in passato era stata oggetto di indagini legate al traffico di droga, un tenore di vita troppo alto rispetto alle attività lavorative svolte.