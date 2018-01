Nell’anno delle Olimpiadi invernali e dei Mondiali di calcio, sarà lo sport il tema conduttore del Corso fiorito di Sanremo, in programma domenica 11 marzo. Il tema si inserisce perfettamente nel quadro dei grandi appuntamenti del 2018, come sottolinea Claudio Donzella sul “Secolo XIX”. A dicembre gli amministratori locali sono stati a Bruxelles per l’investitura di Sanremo come “Città europea dello Sport 2018”, assegnata dall’agenzia “Aces Europe”.