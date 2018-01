Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ieri sera con un netto successo per 3 set a 0 il Grafiche Amadeo Sanremo, di Nando Guadagnoli e Sabrina Maragliano, ha prevalso sull’Albaro Volley Genova in neanche un ora di gioco, con i seguenti parziali: 25 a 18, 25 a 16 e 25 a 22. Con questo successo il Grafiche Amadeo Sanremo consolida la propria classifica e mantiene il quarto posto.

