Inizia nel miglior modo possibile il 2018 dell’ABC Bordighera H. dove domenica alle 14,00 a Grasse, nella ridente cittadina dei profumi e della lavanda nell’entroterra di Cannes, l’under 15 maschile ha sconfitto la formazione del Pays de Grasse H. ASPTT con il punteggio di 28 a 18, in una gara valida per la 5^ giornata della 2^ Fase del Campionato dipartimentale francese di categoria– poule A pre-eccellenza.

I bordigotti hanno tutti disputato un ottimo primo tempo che gli ha consentito di mettere al sicuro il risultato per poi, nella ripresa, riuscire a gestire senza affanni la gara e provare nuovi schemi ed assetti di gioco.

Ora, dopo aver consolidato il proprio secondo posto in classifica, i ragazzi di Maria Grazia Germano dovranno concentrarsi per trovarsi preparati ad affrontare sabato prossimo al PalaBiancheri ,alle 16,00, l’ASBTP Nice H. per cercare l’aggancio in vetta alla classifica, in quanto i nizzardi sono i leader del girone.

Da segnalare che il previsto concentramento di domenica prossima al PalaBiancheri del campionato regionale degli under 15 maschili è stato posticipato a domenica 29 aprile.

Questa la sintesi della gara:

5^ Giornata -2 Fase del Campionato dipartimentale francese under 15 maschile – poule A pre-eccellenza

A Grasse ore 14,00 – Domenica 14 Gennaio 2018:

Pays de Grasse H. ASPTT – ABC Bordighera H. (1° T. 7 -19) 18 – 28

Formazione scesa in campo:

Barbuscia Oliver J. (4 reti) , Loqmane Samir (2 reti) , Nardelli Jannis (4 reti) , Nardelli Niclas (portiere), Pecoraro Thimoty (4 reti) Pallanca Emanuele ( 5 reti), Pillon Andrea (9 reti), Zunino Alessio

Coach. Maria Grazia Germano

Prossimo incontro

1^ giornata di ritorno– sabato 20 Gennaio 2018 ore 16,00 a Bordighera al PalaBiancheri

ABC Bordighera H.- ASBTP Nice H.