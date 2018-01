Ricomincia a pieno regime l’attività agonistica per Blue Ponente Basket, collaborazione per lo sviluppo del basket femminile nel ponente ligure tra le realtà di Diano/Imperia, Alassio e Bordighera/Ventimiglia.

Prima squadra, Serie C: sabato 13 al PalaRavizza di Alassio le ragazze di Bracco e Ciravegna superano Villaggio Sport per 48 a 33. “Partita equilibrata nei primi due quarti.” dice coach Bracco. “Sicuramente costruiamo la differenza in difesa concedendo davvero pochi tiri facili alle avversarie, anche se dobbiamo ancora trovare maggiore continuità di movimento in attacco. Brave tutte.”

Giovanili, Under 16: domenica 14 all’Istituto Majorana di via Allende a Genova le “sorelle minori” (pur con una formazione ridotta a sole sette atlete a causa di infortuni, impegni vari e concomitanza con partita under 14) superano il Meeting San Rocco di Vernazza per 49 a 39. “Partita iniziata con troppi errori da entrambe le parti, primo canestro dopo 4 minuti. Poi un po’ di attenzione in più ci permette di allungare.” dice coach Bracco. “Ci complichiamo parecchio la vita tenendo un ritmo alto e caricandoci di falli, ma il passaggio alla difesa a zona ci premia e allunghiamo nuovamente. Brave tutte, ma bisogna imparare le lezioni del campo: in poche si deve saper gestire il fiato, il ritmo ed il campo.”

Giovanili, Under 14: domenica 14 al Palasport Biancheri di Bordighera le ragazze dell’under 14 di Colomoba ed Aloi non riescono a battere la capolista Pegli, cedendo per 49 a 31, passivo più severo rispetto ai reali valori in campo. “Prima sconfitta in campionato contro la corazzata Pegli.” dice coach Colomba “Le nostre ragazze non sono mai entrate in partita ma, forse più per demerito del Pegli, sono rimaste comunque vicine nel punteggio per due quarti, andando al riposto sul 20-25. Il terzo periodo è stato decisivo: Pegli allunga fino al +15, chiudendo poi la partita in controllo.”

Minibasket, Aquilotti Senior: bella giornata di minibasket sabato 13 al PalaCanepa di Diano Marina, dove la squadra tutta al femminile di Blue Basket Diano Marina ha ben figurato contro i pari età del Sea Basket Sanremo sfiorando il pareggio e cedendo per un solo sesto. Si è scelto di afffrontare anche i trofei minibasket, che sono misti, con squadre interamente femminili, in linea con la mission di Blue Ponente Basket. “Abbiamo apprezzato gli evidenti miglioramenti” dicono i coach Martini e Olivari, “in particolare nel cercare di mantenere la corretta posizione in difesa e nell’uso del passaggio in attacco. Si sono viste diverse belle azioni, frutto del lavoro che si sta facendo in allenamento con le bimbe sia a Diano che ad Imperia. Per continuare a migliorare la ricetta è semplice: allenarsi, cercando di essere presenti, attente e concentrate a tutti gli allenamenti.”.

Prossimi impegni:

Aquilotti Sr. (solo femminile) sabato 20 vs BKI alla palestra Maggi di Imperia alle 9.30

Under 14 femminile domenica 21 vs Basket Cairo al Palasport Biancheri di Bordighera alle 18.00

Under 16 femminile martedì 23 vs Basket Cairo in trasferta alle 18.00

Serie C femminile sabato 28 vs Marola in trasferta alle 18.30