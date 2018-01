Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Luis Fabian Galesio, 24enne attaccante argentino, noto per essere il fidanzato della sorella di Mauro Icardi, dopo essersi allenato in prova con la Juve Stabia a inizio 2018, è stato tesserato dall’Argentina. Galesio ha vinto l’edizione argentina del “Grande Fratello” 2016, trasmissione nel corso della quale conobbe la sorella di Icardi che giunse seconda. Galesio nelle giovanili ha giocato con l’Arsenal di Sarandì, quindi all’Instituto de Cordoba ed al Penarol. E’ sceso poi nei dilettanti nel 9 de Julio, club della città di Mortero che partecipa alla Liga Regional de San Francisco.