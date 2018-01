Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 13 gennaio e domenica 14 gennaio si è giocata la Pro Am Jolly Sport una 36 buche medal a Squadre composte da un Professionista e tre dilettanti. Pro Am Jolly Sport – Falconeri 36 buche medal, 2 ris. su 4 – Sabato 13 e Domenica 14 Gennaio 2018 1° Squadra Lorda Cristian Lanza – Lorenzo De Carli Riccardo Fava- Gioacchino Risso 141 + 130 271 1° Squadra Netta Alessandro Grammatica – Cristiano Vergani Claudio Cassis – Antonio Bissolotti 121 + 126 247 2° Squadra Netta Federico Maccario – Lorenzo Larcher Giuseppe Corbetta – Adriano Battistotti 129 + 122 251 3° Squadra Netta Gianvittorio Canonica- Umberto Gilardino Andrea Castagnola – Andrea Buonomo 125 + 130 255 4° Squadra Netta Dino Canonica – Antonio Sandrone Pasqualino Iofrida – Roberto Scotti 128 + 129 257 5° Squadra Netta Paolo Terreni – Enrico Berlingieri Mario Nattino – Claudio Zinolli 130 + 128 258 1° Squadra Ospiti Luca Colombari – John Rosanova Giulia Merlo – Giacomo Ponzio 131 + 128 259

Golf, agli Ulivi di Sanremo la gara “Pro Am Jolly Sport”