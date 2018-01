Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Vallecrosia. “Congratulazioni ad Antonio Quaranta” – afferma la società biancorossa – “Il vice presidente del Don Bosco Vallecrosia Intemelia è diventato nonno. Una lieta notizia che riempie di gioia tutti noi. Benvenuta Martina Silvana Quaranta! Porgiamo tanti auguri a Fabio Quaranta e alla sua compagna Lorena Varianti”. Antonio Quaranta, per anni al timone della società, conosciuto e amato da tutti, visto che ha cresciuto generazioni di ragazzi, ora si dovrà occupare anche della sua bella nipotina di 3,560 kg, nata l’11 gennaio alle 16.10 all’ospedale di Sanremo.

