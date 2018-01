Maurizio Del Gaudio, bagnino e istruttore di windsurf a Diano Marina, ai bagni Ponterosso sino al 2014, è mancato a soli 59 anni a Milano, dove viveva con la moglie Oxana. Consulente finanziario di professione, era noto per la sua passione per gli sport acquatici. nel 1983 attraversò il mar Ligure in windsurf. Partito da Diano Marina, raggiunse la Corsica, scortato da una nave. L’impresa valse il record europeo di 120 miglia in mare aperto, come ricorda Maurizio Tagliano su “La Stampa”.