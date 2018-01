Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Se solo avesse fatto una ricerca su internet digitando “importanza del bilancio consolidato” sarebbero comparsi numerosissimi documenti che spiegano la rilevanza di tale atto ed avrebbe evitato di far risaltare ancor più la propria incompetenza in materia contabile. C’è poco da commentare, dunque, il Bilancio Consolidato del Comune di Ventimiglia è sbagliato, punto. L’entità dell’errore commesso emergerà dalla comparazione della versione approvata dal Consiglio Comunale con quella che, si spera, verrà redatta secondo quanto previsto dalla legge e dai principi contabili di riferimento .

Con riferimento alla risposta del Sindaco alle osservazioni della Consigliera Malivindi e del sottoscritto circa il bilancio consolidato non posso che replicare che tale commento mette in evidenza la scarsa conoscenza della materia sia da parte del Sindaco, sia da parte del suo “entourage”.

Il Consigliere Comunale di Progetto Ventimiglia Carlo Iachino risponde alle osservazioni del sindaco Ioculano in merito Alla interrogazione presentata sul bilancio consolidato dell’ Ente presentata dal Consigliera Silvia Malivindi è appunto d Consigliere Carlo Iachino lo scorso dicembre e dove venivano evidenziate incongruenze nel documento contabile ecco le parole di Iachino .