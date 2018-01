A Sanremo Kristian Ventre, 34 anni, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di tre etti di marijuana, trovati in una perquisizione nel suo alloggio. I Carabinieri sono entrati in azione al termine di un pedinamento

tra il centro e la casa di Ventre. La droga era nascosta in una scarpiera. Nel processo per direttissima è stata disposta la scarcerazione di Ventre, con l’obbligo di firma 4 volte alla settimana, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.