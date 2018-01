Approda dal gup Paolo Luppi la vicenda dei maltrattamenti alla struttura per malati psichici “Il cicalotto” a Pornassio. Le telecamere avevano ripreso frasi offensive e delle botte agli ospiti (un paziente preso a calci mentre fa la doccia). Per 9 indagati è stato chiesto il rinvio a giudizio. Davanti al gup si presenteranno gli operatori sociosanitari Massimo Deperi di Pornassio Vjollca Ferhati, albanese per entrambi erano stati disposti i domiciliari) e l’infermiera Elena Stoica, romena, sospesa per un anno, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.