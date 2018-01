Con un bel successo per 3 set a 1 il Grafiche Amadeo Sanremo espugna il campo di Albissola e si stacca dalla zona retrocessione. “Piano piano dimostriamo il nostro valore – dice il coach Massimo Ciogli – I giovani che abbiamo inserito sono passati dal torneo under 18 alla serie C e poco alla volta accrescono il loro valore tecnico e di carattere. Avevamo anche la possibilità di chiudere con un netto 3 a 0, ma comunque va bene anche così”.