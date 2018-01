Dopo la pausa natalizia, sono tornate sul campo le giovanissime compagini del Settore Minibasket Ranabo 1946. Sabato mattina gli Aquilotti Senior 2007/08 hanno giocato al Palaroja di Ventimiglia contro i pari età. Ben 17 i bimbi in maglia blu che hanno messo sul campo tutta la loro voglia di giocare il loro amato sport. Cinque i tempi vinti ed uno solo concesso ai padroni di casa per il 16 a 8 finale. C’è stato il tempo per disputare due tempi extra che hanno accontentato tutti.

Nella mattinata di sabato, il Team Esordienti è sceso sul campo della Conrieri dovendo fare a meno di due atleti e con una trazione fatta dai 2007 sotto età. Avversario il San Bartolomeo che purtroppo sì è presentata in nove causa una assenza dell’ultimo minuto. Fina dalle prime battute i piccoli bordigotti mettono le mani sul match che verrà concluso con un netto 65 a 8, da registrare con un 20-0 a tavolino. “I bimbi avevano una gran voglia di riprendere a giocare” commenta un soddisfatto Gabriele Alessio “quest’anno in provincia il Minibasket offre un ricco programma che accontenta sia la categoria Scoiattoli dei nati 2009/10 e 2011, sia gli Aquilotti Junior 2008/09 e Senior 2007/08 ed infine gli Esordienti 2006/07. Il nostro staff composto da Michela, Larissa ed Enrico è entusiasta nel poter iscrivere ben quattro team per le rispettive categorie. Resta il rammarico per non aver potuto iscrivere due distinte squadre maschili e femminili Aquilotti a settembre, dal momento che con i nuovi arrivati oggi potremmo permettercelo. Vedo inoltre con gioia l’iniziativa di unire le forze tra la mia società, quella di Ospedaletti ed il Ventimiglia di iscrivere un Team Esordienti tutto al femminile al trofeo regionale!”

Si ringrazia la Delta Mizar e la Pizzeria La Rampa di Dolceacqua per l’impegno verso i nostri bambini.