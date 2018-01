L’associazione “L’Auberge des Migrants” (L’osteria dei migranti), in collegamento con i partner di Calais e del versante francese della Roya, nell’entroterra di Ventimiglia) organizza una marcia dalla frontiera franco italiana di Ventimiglia alla frontiera franco britannica di Calais.

La partenza è prevista al primo maggio, con arrivo il 7 luglio. La marcia è divisa in 60 tappe, lunghe in media 25 chilometri. Ogni partecipante iscritto versa un contributo di un euro per chilometro e una partecipazione di 10 euro, al giorno, come spese di vitto e alloggio e di trasporto. Le tappe della val Roya, di Marsiglia, Lione, Parigi, Lille e Calais, saranno le più significativ.

La marcia sarà finanziata anche col sostegno di cittadini e organizzazioni. I partecipanti previsti per ogni tappa, vanno da un minimo di venti a un massimo di 50, a cui si potranno unire sostenitori lungo il cammino.

“Se possibile ogni fase sarà caratterizzata da un incontro dibattito, che potrà essere l’occasione di una raccolta di fondi o di materiale, a beneficio degli enti promotori o dei suoi partner” sottolineano gli organizzatori.