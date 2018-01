Imperia 4 Sestrese 1

Formazioni

Imperia

1 Miraglia 2 Calzia 3 Pinna 4 Laera 5 Pollero 6 Ambrosini 7 Sanci 8 Giglio 9 Daddi 10 Ymeri 11 Castagna

a disp. 12 Giraudo 13 Corio 14 Franco 15 Ravoncoli 16 Canu 17 Vassallo L. 18 Risso

Sostituzioni: 75′ esce Ambrosini entra Vassallo L., 75′ esce Calzia entra Franco, 83′ esce Daddi entra Risso

Sestrese

1 Rovetta 2 Ardinghi 3 Valcavi 4 Fiorentino 5 Cilia 6 Mancuso 7 Liguori 8 Porrata 9 Battuello 10 De Persiis 11 Lipani

a disp. 12 Bassu 13 Lo Stanco 14 Apicella 15 Manca 16 Piroli 17 Nasiti 18 Pitzus

Sostituzioni: 48′ esce Valcavi entra Lo Stanco, 48′ esce Battuello entra Piroli, 52′ esce Lipani entra Manca,

Ammoniti

Imperia: 51′ Calzia, 52′ Giglio, 57′ Pinna

Sestrese:

Espulsi

–

Cronaca

Prima partita del 2018 per l’Imperia che si rende protagonista di una bella partita durante l’arco dei 90 minuti,

nella prima frazione di gara i padroni di casa si rendono subito pericolosi con un colpo di testa di Pinna al 17′

sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Sanci che trova la testa di Pinna ma la sua conclusione è

centrale con Rovetta che fa sua la palla. Al 25′ Ambrosini dopo aver saltato due uomini sulla fascia destra taglia

verso l’area di rigore ma la sua conclusione viene rimpallata dalla difesa avversaria. Al 45′ arriva la rete

nerazzurra con Pietro Daddi al suo 16° centro stagionale dopo un passaggio arretrato di Ambrosini, il capocannoniere dell’Imperia si fa trovare pronto a centro area di rigore battendo a colpo sicuro in rete.

La ripresa si apre con il raddoppio dell’Imperia quando Calzia al 47′ dalla fascia destra mette una bella palla sul primo palo, Sanci con un suo inserimento tocca la palla con la punta del piede anticipando Rovetta realizzando un gol molto bello e altrettanto difficile. Al 50′ accorcia la Sestrese con Liguori che approfitta di una ribattuta di Laera per concludere da fuori area, il suo tiro finisce tra le mani di Miraglia e la traversa riaprendo così la partita.

Al 62′ Ambrosini serve dall’out di destra Daddi che prova il tiro sul secondo palo respinge Rovetta sui piedi di

Castagna che replica in porta segnando il terzo gol per l’Imperia.

Al 78′ chiude la partita Pietro Daddi su calcio di rigore assegnato all’Imperia per un atterramento in area di rigore ai danni di Castagna.

Dichiarazioni Alfredo Bencardino:

Sapevamo che era una partita importante da vincere a tutti i costi, già nel primo tempo potevamo sbloccare la

partita molto tempo prima. Poi sul secondo tempo siamo riusciti subito a raddoppiare, abbiamo subito un’ingenuita

difensiva dove abbiamo preso il gol. Posso dire che la squadra si è comportata bene sono rimasti corti tra i reparti.

Gli attaccanti hanno capito che non possono giocare dietro la linea della palla altrimenti andiamo in difficoltà e giochiamo con tre giocatori in meno, oggi hanno lavorato bene tutti. Ora pensiamo alla prossima settimana contro la Sammargheritese ma andiamo a Santa Margherita per cercare di portare a casa la vittoria.