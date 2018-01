ESILARANTE ALESSANDRO BERGALLO E IL SUO “OPEN SOURCE” IERI A BORDIGHERA

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il prossimo appuntamento di “TeaLtro” è in programma Sabato 27 gennaio a ingresso libero e gratuito, con il nuovo spettacolo “RIDERE RENDE LIBERI” in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria.

Grande successo per l’attore, che sul palco non si è risparmiato, dando vita ad un originale modo di fare teatro, fatto di condivisione col pubblico, con il quale ha interagito, improvvisazione, spunti e riflessioni artistiche.

“OPEN SOURCE” – (idea libera tutti) è il frutto di un progetto, che trova spazio anche su Facebook, di Alessandro Bergallo e Andrea Begnini, che ne curano anche i testi, oltre a Paolo Serra, che ha visto sul palcoscenico l’istrionico Bergallo impegnato in questo caso a sondare e porsi domande sul mondo creativo di idee del genere umano: concepimento, gestazione, nascita, sviluppo, consolidamento e distacco felice delle idee.

Il debutto è stato affidato al bravo attore genovese Alessandro Bergallo che ha portato in scena “Open Source – idea libera tutti”, il meglio della sua produzione artistica degli ultimi vent’anni.