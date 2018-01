La condivisione ormai è la parola del secolo, si condividono i propri posti auto con le ormai conosciutissime applicazioni per gli smart phone offrono

Da oggi da tutta la provincia di Imperia tramite diversi ncc (noleggio con conducente) della zona cercheremo di mettere insieme l’utenza di chi per lavoro chi per turismo usa sovente l’ aeroporto di Nizza .

Chi prova ad organizzare questa condivisione è l’agenzia viaggi e servizi “Su E Giù Per La Valle” che vanta già l’uso di piccoli minivan da anni per i suoi tour.

Tramite i social con il gruppo “Su e giù per la valle Viaggi ” e la pagina “Servizio giornaliero per l’aeroporto di Nizza” e un gruppo WhatsApp “+39 3356146739” mettiamo insieme le richieste e passiamo ai vari autisti l’impegno da e per l’aeroporto.

Per ora una sola corsa al giorno alle 8 mattina ma pronti a estendere il servizio in tutto l’arco della giornata 7 giorni su 7.

Per info e prenotazioni

suegiuperlavalle@gmail.com

WhatsApp +39 335 6146739