Il Comune di Sanremo offre lavoro agli “over 60” disoccupati. La Regione pagherà gli stipendi per un anno: in totale potranno essere assunte, per un anno, 13 persone. Novanta mila euro saranno usati per 10 assunzioni nell’ambito del progetto “Un custode per amico”. Gli addetti saranno impiegati nella custodia di parchi e giardini monumentali, per l’apertura e chiusura dei principali cimiteri (Armea e Foce) e di quelli frazionali, e dei 10 bagni pubblici, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.