Niente gamberi per le tavole sanremesi. Le pescherie di piazza Bresca sono a secco da settimane. Per quei pochi che vengono sbarcati dai pescherecci il prezzo è alle stelle: non meno di 50 euro al chilo dalla barca, dagli 80 euro in su in pescheria. Tutta colpa del recente maltempo. Ora sui fondali i pescatori sanremesi trovano tutto tranne che gamberi: nelle reti finiscono alghe, melma e fanghiglie, foglie, rami e alberi, come scrive Andrea Fassione su “La Stampa”.