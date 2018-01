I Carabinieri della Compagnia di Sanremo proseguono i servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e, dopo le operazioni dei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo hanno tratto in arresto V.K., italiano cl. 73, noto pregiudicato del luogo, trovato in possesso di circa 300 grammi di marijuana, destinati allo spaccio. I militari in borghese hanno pedinato l’uomo fino alla propria abitazione, e dopo meticolosa perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto lo stupefacente in una busta di plastica occultata nella scarpiera. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed a seguito di giudizio direttissimo svoltosi nella mattinata odierna, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.