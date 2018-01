Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Lutto a Sanremo per la scomparsa a 83 anni di Luigi Pirro, notissimo maestro di tennis che ha fatto appassionare a questo sport centinaia di giovani tra Riviera e Costa Azzurra. Oltre ai successi ai Campionati Italiani negli anni ’60 e quelli tra i Veterani, la sua vita si è sviluppata con le leziooni al Circolo Tennis Matuzia di Sanremo, al Solaro Tennis Club ed al Country Club Monaco, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”. I funerali di Luigi, che lascia la figlia Barbara, saranno celebrati lunedì 15 gennaio alle 11 nella chiesa di San Rocco alla Foce.