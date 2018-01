Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un altro portiere approda alla corte di Marcello Casu, tecnico dell’Argentina. Si tratta di Daniele Mandelli. Classe ’83, è dotato di prestanza fisica (è alto 1,87 m) e notevole esperienza. In carriera ha alle spalle 186 presenze tra serie C (con le maglie di Pro Vercelli e Legnano) e Serie D (con le maglie, tra le altre, di Voghera, Caronnese e Borgomanero).

L’Argentina ingaggia il portiere Daniele Mandelli, ex di Pro Vercelli e Legnano