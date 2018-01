Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Prima squadra, impegnata allo stadio “Nino Ciccione” alle ore 15:00 contro la Sestrese per il 15° turno del campionato eccellenza Liguria.

Ecco la lista dei giocatori dell’Imperia convocati per le partite di questo fine settimana.