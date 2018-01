IMPERIA 22 Gennaio Coaching OPEN DAY “Da propositi a obiettivi”

ore 9.00 – 12.00 – INGRESSO LIBERO

Luogo: Via Giovanni Amendola, 28 Imperia presso la sede On Coaching

Sicuramente dopo i Bilanci fatti a Dicembre, a Gennaio è il momento dei buoni Propositi, ma è anche il momento in cui spesso, purtroppo, i buoni Propositi restano tali e non danno seguito ai reali cambiamenti e miglioramenti che ci eravamo proposti.

Il 22 Gennaio affronteremo insieme questo tema:

Qual’è il segreto per trasformare i nostri Propositi in Obiettivi concreti?

Cosa può aiutarci a raggiungere questi Obiettivi?

Tanto nella nostra Vita quotidiana, quanto in quella lavorativa, la nostra personale risposta a queste due domande è la base su cui poggiano i Risultati che ogni giorno, ogni mese, ogni anno andiamo a raggiungere.

A Gennaio ci sono Aziende che stanno per nascere … in molte realtà di Impresa avviate ci sono Progetti che stanno per nascere … qualche Azienda invece ha chiuso e per le Persone di quell’organizzazione si presenta la sfida di mettere a punto un Nuovo progetto di Vita.

Tutto parte sempre da ottimi Propositi, ma i Propositi non bastano …

Noi di ON Coaching abbiamo pensato a tutti Voi, in questo inizio d’anno ed abbiamo deciso di organizzare un OPEN DAY proprio al servizio dei vostri Propositi …

Il 22 Gennaio vi affiancheremo gratuitamente in un Incontro circolare di WorkShop su su una tematica fondamentale per ogni persona ed azienda ovvero:

la costruzione corretta di un Obiettivo partendo da un proposito.

Vi aspettiamo ! Qui di seguito il Programma della giornata:

– Dalle 9.00 alle 12.00 Incontro circolare con esercitazioni e workshop curato da Tonengo Elena founder coach ON Coaching

– Dalle 14.00 alle 18.00 possibilità, per chi è interessato, di Incontri Individuali di 40 minuti con i Coach

Per Comunicarci la vostra presenza potete compilare il form sottostante oppure scrivere a oncoachingitalia@gmail.com

Per ulteriori informazioni è anche operativo il numero: 333.68.65.308 disponibile in chiamata o

L’Incontro avviene nell’ambito del Progetto #FAREedESSEREImpresaOGGI e vedrà la partecipazione di:

Elena Tonengo Life & Business Coach professionista founder presso ON Coaching