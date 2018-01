Torna la “zona rossa” attorno al Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2018, con controlli a campione tramite metal detector, più agenti e circa 500 telecamere che saranno collegate con la centrale operativa del commissariato. Conferma la presenza di agenti dotati di videocamera mobile. Sono alcuni punti del piano per la sicurezza della manifestazione annunciati nella riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuta in Prefettura a Imperia.