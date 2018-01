Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Imperia 33 F.S. Sestrese 29 Voltrese 27 Vado 27 Busalla 25 Football Genova Calcio 25 Albenga 22 Loanesi 21 Campomorone S.O. 17 Serra Riccò 17 Multedo 14 Arenzano 13 Veloce 13 Praese 9

Albenga – Voltrese 2 – 2 F.S. Sestrese – Busalla 1 – 2 Imperia – Loanesi 6 – 1 Multedo – Football Genova Calcio 0 – 2 Praese – Serra Riccò 0 – 8 Vado – Campomorone S.O. 0 – 0 Veloce – Arenzano 2 – 1

Calcio, Juniores Regionali: la Sestrese scivola in casa con il Busalla e...