Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fabio Fognini, 30enne tennista armese numero 27 al mondo, al torneo di Sydney, uno dei due appuntamenti che precedono il primo Slam del 2018 (l’altro è Auckland) è stato sconfitta in semifinale da Danil Medvedev. Il tennista russo, numero 84 del ranking, ha battuto Fognini con il punteggio di 2-6 6-4 6-1, in circa 2 ore di gioco.

Il tennista russo, numero 84 del ranking, ha battuto Fognini con il punteggio di 2-6 6-4 6-1, in circa 2 ore di gioco

Tennis, Fognini sconfitto in semifinale a Sydney dal russo Medvedev