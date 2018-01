“Sono felicissima. Non avrei mai pensato di essere proprio io la fortunata vincitrice. Sarà una serata bellissima. Grazie al Casinò per questa bella iniziativa”. Con queste parole Angela Maria Gandolfi ha ricevuto il primo premio del concorso “La musica si mette in gioco”. La signora si è vista consegnare i due biglietti per seguire dal teatro Ariston di Sanremo la serata conclusiva della kermesse canora più famosa d’Italia. E’ stato il Direttore Generale del Casinò di Sanremo, Ing. Giancarlo Prestinoni a congratularsi con la signora piemontese e con il marito.

Ha commentato:“Il nostro concorso, riservato ai giocatori delle sale slot, che mette in palio cinque coppie di biglietti per le serate del Festival della Canzone Italiana è diventato un appuntamento piacevole per i nostri clienti e per i tanti turisti che trascorrono in Riviera le vacanze natalizie. Per i vincitori, come la signora Angela Maria e il marito, si è realizzato un desiderio, che si rimandava di anno in anno. I biglietti del Festival sono sempre un dono gradito ed esclusivo, che riserviamo ai nostri migliori clienti e ai fortunati visitatori. Anche questo concorso è parte integrante delle strategie aziendali, finalizzate al soddisfacimento della clientela, ben coniugato con l’immagine esclusiva di un’azienda turistica unica nelle sue potenzialità. “

L’estrazione dei biglietti del concorso “La musica si mette in gioco” riservato ai giocatori delle sale slot del Casinò di Sanremo si è svolta l’8 gennaio. I possessori dei ticket fortunati si sono aggiudicati due i biglietti per le rispettive serate della kermesse canora.

CONCORSO A PREMI

“LA MUSICA SI METTE IN GIOCO”

ESTRAZIONE DEL 08/01/2018

1° estratto che si aggiudica n° 2 biglietti per la serata del festival del 10/02/18

Tagliando n° 375 del 05/01/2018

2° estratto che si aggiudica n° 2 biglietti per la serata del festival del 09/02/18

Tagliando n° 699 del 25/12/2017

3° estratto che si aggiudica n° 2 biglietti per la serata del festival del 08/02/18

Tagliando n° 939 del 03/01/2018

4° estratto che si aggiudica n° 2 biglietti per la serata del festival del 07/02/18

Tagliando n° 088 del 01/01/2018

5° estratto che si aggiudica n° 2 biglietti per la serata del festival del 06/02/18

Tagliando n° 584 del 30/12/2017

