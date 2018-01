Dare testimonianza per rincuorare, per superare la solitudine del tempo che passa, dei paesi che non si riesce a ricostruire, dei dolori che non si riesce a colmare. Paesi e cuori distrutti nelle foto di chi, per darne testimonianza, ha vissuto una settimana in camper nei luoghi colpiti dal sima del 2016. Da questo viaggio spinto dall’entusiasmo di tanti volontari che, come il cugino di Gerardo Salerno, Lorenzo, hanno prestato la loro opera nei paesi devastati dal sisma del Centro Italia, è scaturito il libro “Colpiti al cuore. Vi racconto il terremoto del 2016 in Italia centrale”. Un volume dove le foto non hanno bisogno di didasclie, né di tante spiegazioni; le immagini conducono in un cammino all’interno della fragilità umana, quella fragilità messa a nudo dalla violenza della Natura.

Dalle macerie, al contempo, esce una solidarietà, che calda il cuore, che colma le distanze, che sa ricostruire la speranza. Anche il ricavato della vendita del libro verrà in parte finalizzato a progetti nelle aree terremotate del Centro Italia.

Domenica 14 gennaio alle ore 17.00 nel teatro e nella sala hall viene presentato il volume e inaugurata l’esposizione fotografica firmata da Gerardo Salerno alla presenza del Sindaco di Preci dott. Pietro Bellini. Preci in provincia di Perugia è stato uno dei comuni più colpiti dal terremoto del 24 agosto del 2016, quasi tutte le abitazioni del borgo sono state o distrutte o lesionate.

“Il risultato di una settimana di intenso viaggio nei luoghi del terremoto è qui, sotto i vostri occhi, sperando che di coscenze ne smuova molte altre perché ce n’è un enorme bisogno per la gente del Centro Italia.” Scrive Salerno nell’introduzione.

La prefazione del libro è stata affidata ad Alfredo Sabbatini, fotografo professionista, art director e regista, fondatore de “Il teatro magico”.