La Polizia locale di San Bartolomeo al Mare – con il coordinamento dell’Assessore Giovanni Barreca – ha scoperto questa mattina in via Cà de Mai (frazione Chiappa) una discarica abusiva di rifiuti, materiale plastico, teli, materiale ferroso, lasciati nella notte da persone evidentemente poco educate. L’area è stata bonificata.

L'area in via Cà de Mai è stata bonificata. Intervento della Polizia locale coordinata dall'Assessore Barreca