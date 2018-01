In vista delle elezioni del 4 marzo si moltiplicano i contatti per definire i nomi dei candidati in provincia di Imperia. Per la Camera per il centrodestra è in pole-position l’assessore regionale Marco Scajola, tallonato dal leghista Edoardo Rixi. Futuro romano anche per la vicepresidente della Regione, la leghista Sonia Viale. In dubbio la ricandidatura della senatrice uscente Donatella Albano, come scrive Diego David su “Il Secolo XIX”. La Liguria avrà 24 parlamentari: 16 alla Camera e 8 al Senato.