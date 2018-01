Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato con il Torino F.C. Academy, rappresenterà la provincia di Imperia al torneo Scuole Calcio d’élite riservato all’under 13.

La squadra biancorossa è infatti l’unica squadra imperiese a partecipare a questo torneo organizzato dalla fondazione ligure. Da domani la formazione del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenata da Luca Giordano e Ivan Busacca, si scontrerà con le altre quattro squadre del girone (Cairese, Legino, Ceriale e Albissola) per conquistare un posto alle finali. Il primo incontro per i giovani calciatori sarà alle 10.30 al campo Merlo contro il Ceriale. Sono stati convocati Della Torre, Naselli, Seva, El kattani, Giglio, Foretti, Busacca, Giordano, Lorenzo, Cazzago, Pardini, Perri, Lodovici, Sartori, Salvaterra e Regina.

“Siamo molto felici che i ragazzi abbiano la possibilità di partecipare a questo torneo, che sarà per loro sicuramente un’occasione di nuovi stimoli – commenta l’allenatore Ivan Busacca – Sarà anche un modo per acquisire nuove esperienze e stare insieme”.

Successivamente il Don Bosco Vallecrosia Intemelia giocherà contro l’Albissola il 20 gennaio, contro il Legino il 27 gennaio e contro la Cairese il 3 febbraio. La finale sarà disputata il 17 febbraio.