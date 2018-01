Campionato Under 16 – prima giornata di ritorno

Bvc Sanremo Sea – Varazze 78-33 (18-12, 12-7, 23-8, 25-6)

Bvc Sanremo Sea: Riceputi 9, Ungureanu 9, Gandolfi 18, Trivieri 20, Markishiq 5, Kavaja 5, Tavanti 8, Barbero, Siccardi, Capodicasa, Giuliano 2, Scintu 2. Coach: Mauro Bonino.

La lunga pausa natalizia non ha condizionato il rendimento del Bvc Sea Sanremo, che nella prima giornata di ritorno non ha avuto difficoltà ad imporsi nel match interno con il Varazze. Con questo successo il team matuziano conferma il primo posto in classifica, con sette vittorie e una sola sconfitta.

Il coach Mauro Bonino afferma: “I ragazzi hanno giocato una bella partita, meritando il successo, Abbiamo, però, ancora alcune lacune che dovremo colmare con la qualità degli allenamenti, diversamente pagheremo dazio contro le squadre di primo livello”.