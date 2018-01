Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Domani, venerdì 12 gennaio, il 30enne tennista armese Fabio Fognini giocherà la semifinale del “Sydney International”, torneo Atp di tennis, affrontando il russo Medvevev. Nei quarti di finale Fognini, numero 27 al mondo e testa di serie numero 4 del torneo, ha battuto il francese Adrian Mannarino (numero 28 al mondo e testa di serie numero 5 del torneo) in 3 set con i parziali di 6-7 (4-7), 7-6 (7-4), 6-2. Medvedev nei quarti di finale ha battuto l’italiano Paolo Lorenzi per 6-3, 6-3.

Tennis, Fognini in semifinale a Sydney: domani sfida il russo Medvedev