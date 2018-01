L’Anas ha dato l’ok per lo svincolo di San Martino e per la prosecuzione ad Ovest dell’Aurelia Bis a Sanremo. A Roma si è tenuto un incontro tra il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani e l’amministrazione sanremese. A breve inizieranno gli studi di fattibilità sullo svincolo in direzione ponente-levante all’altezza di San Martino. L’Anas intende dare seguito all’intervento che dovrebbe costare 2 milioni di euro, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.